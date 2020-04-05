ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte bin 344 kişi artarak 8 bin 501’e yükseldi.

Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 34 bin 272 kişi artarak 312 bin 237’ye çıktı.

Trump: Korkunç bir döneme giriyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, “Koronavirüs krizi geliyor” dedi ve gelecek haftalarda önlem alınsa bile çok fazla ölüm olacağını söyledi.

New York’a koronavirüs ile mücadele için bin askeri personel göndereceklerini açıklayan Trump, “Daha önce görülmemiş korkunç bir döneme giriyoruz. Muhtemelen bu ülkede daha önce böylesi görülmedi.” diye konuştu.

Trump ayrıca, "Ülkemizi tekrar açmak zorundayız. Bunu aylar, aylar ve aylar boyunca yapmak istemiyoruz.” ifadesini kullandı.