Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
banner107

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bin eşiğini aştı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 19:23
21 Okunma
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti
banner108

Ülkede yetkililerin 12 yaş ve üzerine Kovid-19 aşısı yapılması için yoğun teşviklerine rağmen Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre salgında can kaybı son 24 saatte 2 bin 457 artışla 700 bin 327'ye çıktı.

Boston şehrinin nüfusuna denk olan toplam can kaybındaki son 100 bin artışın halka aşılama başladıktan sonra meydana geldiğine, bunlardan 70 binin aşısız hastalar olduğuna dikkat çekildi.

Daha çok güney eyaletlerinde etkisini sürdüren salgında virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 159 bin 32 artarak 43 milyon 621 bin 268 oldu.

California, 4 milyon 729 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 77 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 69 bin 225 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Teksas'ta 65 bin 529, New York'ta 55 bin 416 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 597 binden fazla kişiye ilk doz, 184 milyon 900 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Son Güncelleme: 02.10.2021 23:50
Anahtar Kelimeler:
ABDKovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Meksikalı çeteden korkunç infaz! 20 kişi sıraya dizildi
Meksikalı çeteden korkunç infaz! 20 kişi sıraya dizildi
Karnı ağrıyan adamın midesinden bir kilodan fazla çivi ve vida çıkarıldı
Karnı ağrıyan adamın midesinden bir kilodan fazla çivi ve vida çıkarıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim