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ABD’de öğretmenlere silah eğitimi

Ateşli silahlarla gerçekleştirilen toplu katliamları bir türlü engelleyemeyen ABD'de çok tartışılacak bir uygulama başladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:21
ABD’de öğretmenlere silah eğitimi

Eğitim e öğretmenlere silah kullanımı, vücutta nerelere ateş edilmesi gerektiği ve silahla nasıl hedef alınıp, ateş edileceği öğretiliyor.

Utah'da 30 öğretmenin katıldığı pilot uygulamada savunma teknikleri ve yaralılara nasıl ilk yardım yapılacağı da öğretiliyor.

Utah kanunları lisanslı silahı olan öğretmenlerin silahlarını okula getirmelerine izin veriyor.

Yetkililer, “Öğretmenler silahlarını okullara getirecekse, onları güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarını bildiklerinden emin olmalıyız” diyerek bu kursu açtıklarını açıkladı. Yüzlerce öğretmenin kurslara katılmak için kayıt yaptırdığı belirtiliyor.

Öğretmenlerin silahlandırıp aynı zamana silah kullanımına ilişkin kurslar açılması bireysel silahlanma karşıtı gruplar tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor.

ABD her eyaletin silahla ilgili kendi yasaları var. Vermount'ta 16 yaşındaki herkes herhangi bir izne gerek duymadan silah satın alabiliyorken, Montana'da sınır 14'e kadar düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD
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