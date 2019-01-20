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ABD’de onbinlerce kadın Trump hükümetini protesto etti

20 Ocak 2019 Pazar 11:52
ABD’de onbinlerce kadın Trump hükümetini protesto etti

ABD’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü’ne katılan on binlerce kişi, başta Washington ve New York olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

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Başkent Washington’da Freedom Plaza civarında sabah saatlerinde bir araya gelmeye başlayan göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartların yanı sıra attıkları sloganlarla Trump International Hotel’in önünde buluştu.

Göstericiler, burada Trump yönetiminin göç, Meksika sınırına duvar ve cinsiyet eşitliği gibi çeşitli başlıklardaki politikaları hakkında slogan atarak, yürüyüşlerine devam etti.
Soğuk havanın hakim olduğu Washington’daki yürüyüşe Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri de destek verdi.

New York’taki Kadınlar Yürüyüşü’ne geçen yapılan 6 Kasım ara seçimlerinde Kongre’ye seçilerek en genç üye ünvanını alan New York eyaleti Demokrat vekili Alexandria Ocasia-Cortez de katıldı.
Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Trump maskotlarının yanısıra, “Duvar’a hayır, Trump’a hayır”, “Trump, hükümeti aç” yazılı pankart ve attıkları sloganlarla hükümeti protesto etti.
Sayıları yaklaşık 20 bin olduğu tahmin edilen göstericiler, olaysız dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD
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