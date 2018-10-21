ABD’de partide felaket: Bina çöktü

ABD, eğlenmek için toplanan gençlerin hazin sonunu konuşuyor… Yerel saatle gece yaşanan olay Güney Carolina eyaletindekİ Clemson Üniversitesi’nin yakınlarındaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Sosyal medyada da paylaşılan videoda yaklaşık 50 kişilik bir grup eğlenirken, bir anda olanlar oluyor…

Gençler dans ederken zıplamaya başlıyorlar ve ne oluyorsa o anda oluyor, binada gençlerin bulunduğu bölüm çöküyor ve yaklaşık 30 kişi alt kata düşüyor. Olay yerinde bulunanlar hemen yetkililere haber verirken, sağlık ekipleri en az 30 kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Partiden sağ çıkanlardan biri olan Raven Guerra, “Tam kapıya doğru yönelmiştim ki bir sarsıntı hissettim, ne olduğunu anlamadım ama arkamı döndüğümde kimsenin orada olmadığını fark ettim” dedi. Guerra, arkadaşlarının aşağı düştüğünü sonradan fark ettiğini dile getirdi.

Televizyon kanalı ABC, kurtarma çalışmaları sonucunda kimsenin enkaz altında mahsur kalmadığını ve yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini aktardı. Olay yerinde bulunan bir öğrenci, “İnsanlar aşağı düştü. Çok sayıda yaralı var ve birçoğunun durumu da ciddi” dedi.