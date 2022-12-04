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ABD’de polisin katil robot kullanmasına izin verildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde polisin 'katil robot' kullanımına onay çıktı. Karar tepki alırken yetkililer, robotların sadece ekstrem durumlarda kullanılacağını savundu.

04 Aralık 2022 Pazar 19:41
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ABD’de polisin katil robot kullanmasına izin verildi



ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde yerel yetkililerden polis birimlerinin 'katil robotlar' kullanmasına izin çıktı.

Kentin denetim kurulu öldürme gücü olan robotların kullanımını onayladı. Tehlike durumlarında kullanılacak olan bu robotlar polis memurlarınca kontrol edilecek.

Kent yetkilileri tüm kararın insanda olacağını söylese de tek tuşla insan öldürebilmenin mümkün hale gelmesi aktivistleri harekete geçirdi. Karar mekanizmasında insani duygulardan uzaklaşılacağını söyleyen aktivistler durumu 'kaygan bir zemin' olarak değerlendirdi.

Yetkililer ise öldürme kapasitesi olan robotların sadece aşırı durumlarda ve özel eğitimli polisler tarafından kullanılacağını savunuyor.

“PATLAYICI YÜKLERLE DONATILABİLİR”

Öte yandan San Francisco polisi, henüz elinde öldürücü kabiliyette robotların olmadığını söyledi.

Polis sözcüsü, "Robotlar şiddet içeren, silahlı veya tehlikeli konuları içeren müstahkem yapıları aşmak için potansiyel olarak patlayıcı yüklerle donatılabilir" bilgisini verdi.

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