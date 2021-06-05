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ABD'de son 24 saatte 560 kişi hayatını kaybetti!

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 560 artarak 597 bin 4'e ulaştı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 18:29
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ABD'de son 24 saatte 560 kişi hayatını kaybetti!

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 19 bin 841 artışla 33 milyon 346 bin 953'e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 560 artarak 597 bin 4'e çıktı.

California, 3 milyon 794 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 961 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 329 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 64 bin 401 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 416 ve Texas'ta 51 bin 676 olarak kayıtlara geçti.

137 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 137 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 28 milyon 694 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 841 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 470 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 344 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 05.06.2021 23:20
Anahtar Kelimeler:
ABDSalgınKoronavirüs
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