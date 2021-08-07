Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1154 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1154 artarak 616 bin 501'e yükseldi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 19:24
32 Okunma
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1154 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 698 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 1154 artarak 616 bin 501'e çıktı.

California, 4 milyon 31 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 224 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 731 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 694, Teksas'ta ise 53 bin 607 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

193 milyon 764 binden fazla kişiye ilk doz, 165 milyon 918 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Son Güncelleme: 07.08.2021 23:47
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsKovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da 22 can kaybı daha
İtalya'da 22 can kaybı daha
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'ta ilk taş toplama denemesi başarısız oldu
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'ta ilk taş toplama denemesi başarısız oldu
Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında
Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim