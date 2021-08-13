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ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 594 artarak 619 bin 93'e yükseldi.

13 Ağustos 2021 Cuma 17:13
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ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 306 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 594 artarak 619 bin 93'e çıktı.

California, 4 milyon 97 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 306 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 529 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 57, New York'ta 53 bin 828 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 71,5'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71,5'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

196 milyon 505 binden fazla kişiye ilk doz, 167 milyon 354 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Son Güncelleme: 13.08.2021 17:51
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKovid19
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