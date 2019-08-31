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ABD’de stadyumda silahlı saldırı

ABD’nin Alabama eyaletinde liseler arası bir Amerikan futbolu maçı sırasında açılan ateş sonucu 5’i ağır 10 genç yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
ABD’de stadyumda silahlı saldırı

ABD’nin Alabama eyaletinde iki lise takımı arasında oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında yapılan silahlı saldırıda 5’i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN’in haberine göre, Ladd-Peebles Stadyumu’nda Leflore ve Williamson Liseleri arasından oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silah sesleri duyuldu.

Olayda yaşları 15-18 arasında değişen 5’i ağır 10 genç yaralandı.

Emniyet Şefi Lawrence Battiste, gençlerin mahallelerindeki kavgalarını kamuya açık etkinliklere taşıyarak diğer insanları tehlikeye soktuğunu belirtti.

Olayda iki kişi gözaltına alındı.

DB/AA

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Anahtar Kelimeler:
ABDSilahlı Saldırı
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