ABD’de stadyumda silahlı saldırı

ABD’nin Alabama eyaletinde iki lise takımı arasında oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında yapılan silahlı saldırıda 5’i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN’in haberine göre, Ladd-Peebles Stadyumu’nda Leflore ve Williamson Liseleri arasından oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silah sesleri duyuldu.

Olayda yaşları 15-18 arasında değişen 5’i ağır 10 genç yaralandı.

Emniyet Şefi Lawrence Battiste, gençlerin mahallelerindeki kavgalarını kamuya açık etkinliklere taşıyarak diğer insanları tehlikeye soktuğunu belirtti.

Olayda iki kişi gözaltına alındı.

DB/AA