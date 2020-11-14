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ABD’de tepki çeken karar: Semptom göstermeyen hemşireler çalışabilir

ABD’nin Kuzey Dakota eyaleti Valisi Doug Burgum, isteğe bağlı olarak, semptom göstermeyen ancak koronavirüs taşıyan hemşirelerin, hasta bakmaya devam edebileceklerini açıkladı. Söz konusu karara hemşireler tepki gösterdi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 12:00
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ABD’de tepki çeken karar: Semptom göstermeyen hemşireler çalışabilir

ABD’nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık sistemimiz çok büyük bir baskı altında. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlar artık Kuzey Dakota'daki mevcut hastaneye yatışların yüzde 14'ünü oluşturuyor ve hastaneler önümüzdeki haftalarda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Yayılmayı yavaşlatmak için herkesin yardımına ihtiyacımız var.

Hastanelerin talep ettiği üzere, bir Devlet Sağlık Görevlisi emri, CDC tarafından tavsiye edildiği gibi önlemler alındığı sürece, Covid pozitif sağlık çalışanlarının, hasta bakmaya devam edebilecektir” dedi.

Hemşirelerden tepki

Hemşireler, hastanelerin hasta hemşireleri işe gelmeye zorlayabileceğini veya pozitif çıkan ve çalışmayı reddedenlere ‘misilleme’ yapabileceğini söyleyerek karara tepki gösterdi.

Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 400 hemşire COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve diğerleri de enfekte oldu, hastaneye kaldırıldı. Bu kabul edilemez. Hayatlarını ve kendi ailelerinin sağlığını riske atan hemşireler ve sağlık çalışanları daha iyisini hak ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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