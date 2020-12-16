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ABD’de yüzlerce uçuş iptal edildi

ABD’de havayolu şirketleri, 700 uçuşu ülkenin kuzeydoğusunda ve Orta Atlantik bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle iptal etti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:03
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ABD’de yüzlerce uçuş iptal edildi

ABD’de birçok havayolu şirketi, bugün ve yarın gerçekleşmesi planlanan yüzlerce uçuşu durdurduğunu duyurdu.

ABD medyası, şirketlerin 700 uçuşu ülkenin kuzeydoğusunda ve Orta Atlantik bölgelerinde yoğun kar yağışı tehdidi nedeniyle iptal ettiğini, 400 uçuşun da ertelendiğini aktardı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamada, “Orta Atlantik'ten Kuzeydoğu ve Güney New England'ın bazı kısımlarına kadar yoğun kar alanı muhtemeldir. Yağmur ve buz muhtemelen batı Kuzey Carolina ve güneybatı Virginia'da da görülebilir. Seyahat tavsiye edilmez” denildi.

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