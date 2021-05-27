Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

ABD'deki 1 milyon dolarlık aşı piyangosunun kazananı belli oldu

Vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya teşvik amacıyla 1 milyon dolar ödüllü çekilişler gerçekleştirilen ABD'nin Ohio eyaletinde ilk talihli belli oldu. İkramiyeyi, Cincinnati kentinde yaşayan Abbigail Bugenske kazandı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:46
20 Okunma
ABD'deki 1 milyon dolarlık aşı piyangosunun kazananı belli oldu

Ohio eyaletinde koronavirüs aşısı kampanyasını hızlandırmak için valilik tarafından başlatılan 1 milyon dolarlık piyango ve üniversite bursu programının ilk kazananları açıklandı. 

'Vax-a-Million' isimli çekilişte, Abbigail Bugenske isimli kişi, 1 milyon dolar, 17 yaşındaki Joseph Costello ise tam üniversite bursu kazandı.

​Kazananlar çekiliş programının internet sitesinden duyurulurken Vali Mike DeWine de talihlilerle bir araya geldi. 

DeWine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Joseph! Üniversite bursu kazandınız! Siz de 12 ile 17 yaşları arasındaysanız ve en az bir doz aşı yaptırdıysanız, sıradaki kazanan olabilirsiniz!" mesajı paylaştı. 

​DeWine’in ofisinden yapılan açıklamada çekilişin planlandığı gibi vatandaşları aşıya teşvik ettiği belirtilerek, "14-19 Mayıs’ta, 7-12 Mayıs’a kıyasla aşı yaptıranların sayısı 16-17 yaş grubunda yüzde 94 arttı. 18-19 yaş grubunda bu oran yüzde 46, 20-49 yaş grubunda ise yüzde 55" denildi. 

Ohio'nun federal koronavirüs yardım fonlarının kullanıldığı çekiliş, 4 kere daha gerçekleşecek. Çekilişler 18 yaşından büyüklere para ödülü verilirken, daha küçük yaştakilere ise üniversite bursu sağlanıyor. 

Loto, kazı kazan kuponu dağıtmak, çekilişe dahil etmek gibi yöntemlerle aşıyı cazip kılmaya çalışan eyaletler arasında Oregon, Colorado ve Maryland de yer alıyor. New Jersey'de aşı olan yetişkinlere bedava bira, Batı Virginia'da 100 dolarlık tahvil bonosu, New York'ta ise ücretsiz metro kartı veriliyor. New York'ta ayrıca 12-17 yaş arasında aşı olan kişilere 50 farklı üniversitede burs imkanı sağlanacağı da duyuruldu. 

Öte yandan ABD, 287 milyon 790 bin bin doz ile en çok aşı yapan ikinci ülke konumunda.

Son Güncelleme: 27.05.2021 16:45
Anahtar Kelimeler:
ABDAşı Piyangosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'dan yardım eli uzatan Türkiye'ye teşekkür
Hindistan'dan yardım eli uzatan Türkiye'ye teşekkür
Almanya’da salgından ölenlerin sayısı artıyor
Almanya’da salgından ölenlerin sayısı artıyor
"Sinopharm aşısı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor"
"Sinopharm aşısı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim