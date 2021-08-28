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ABD'den DAEŞ'e misilleme

ABD, Kabil saldırısına misilleme olarak DAEŞ'in Horasan koluna yönelik hava saldırısı düzenledi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:42
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ABD'den DAEŞ'e misilleme

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "Kabil Havalimanı saldırısının planlayıcılarından biri öldürüldü, sivil kayıp yok" dedi.

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı DEAŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 28.08.2021 15:59
Anahtar Kelimeler:
ABDDAEŞKabil Saldırısı
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