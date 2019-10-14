ABD’den flaş Suriye açıklaması

TSK'nın sınır güvenliğini korumak ve bölgeyi terör örgütleri PKK/PYD/YPG ile IŞİD'den temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken ABD'den bir son dakika açıklaması geldi. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "ABD'nin diplomatik ekibi Suriye'den ayrıldı" açıklamasını yaptı.