Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!

ABD’den İran’a gözdağı: Bir savaş gemisi ve Patriot yola çıkıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıkladı.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:32
ABD’den İran’a gözdağı: Bir savaş gemisi ve Patriot yola çıkıyor
banner44

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakan Vekili (Patrick Shanahan), ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı’nın hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı” ifadelerine yer verildi.

banner41
Bu unsurların da İran’ın ABD’ye ait bazı hedeflere saldırmayı planladığı iddiaları üzerine hafta başında bölgeye gönderilen “USS Abraham Lincoln” Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı belirtilen açıklamada, “Savunma Bakanlığı İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir” denildi.

ABD, hafta başında İran’ı hedef göstererek, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDPatriot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Angola’da gıda krizi: 2.3 milyon kişi acil gıda yardımına muhtaç
Angola’da gıda krizi: 2.3 milyon kişi acil gıda yardımına muhtaç
81 yaşındaki kadın 103 yaşındaki annesiyle ilk kez karşılaştı
81 yaşındaki kadın 103 yaşındaki annesiyle ilk kez karşılaştı
Mutlu evliliğin sırrı: Bulaşıkları sırayla yıkamak
Mutlu evliliğin sırrı: Bulaşıkları sırayla yıkamak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim