ABD'den Peşmerge'ye 364 milyon dolarlık yardım

ABD'nin Irak'taki Ortak Operasyonlar Komutanı General Ralph Baker, ABD'nin önümüzdeki yıl içerisinde Peşmerge'ye 364 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.



Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık görevini vekaleten yürüten Kerim Sincari'nin, Baker ve beraberindeki heyeti makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşme sırasında ABD'li General Baker'in, Kürt yetkililere ülkesinin Peşmerge'yi silahlandırmaya devam edeceğini belirttiği, ABD Kongresi'nin önümüzdeki yıl içerisinde ise 364 milyon dolarlık yardımın sunulması kararı aldığını ilettiği kaydedildi.

Bakanlık görevini vekaleten yürüten Sincari ise Peşmerge'ye yardımlarından ötürü ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine teşekkür ettiği, Peşmerge'nin eğitilmesi konusunda ise koalisyon güçlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) kalmasını istediği aktarıldı.



