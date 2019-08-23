ABD’den sürpriz Katar kararı!

ABD, Ortadoğu'daki en büyük üssü olan Katar'daki "El Udeid" genişletiliyor. Üs genişletme çalışmasının yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacağı öğrenildi.

Amerikan Washington Post gazetesi Katar'daki üssün büyütülmesininin ABD'nin bölgede hem daha kalıcı olacağına hem daha fazla birlikle bölgede varlığını sürdüreceğine işaret ettiğini yazdı.

ABD'li yetkililer üste kalan binlerce askerin geçici konteynırlarda kaldığını 2 yıl içinde üste kalanların modern binalara geçmesinin hedeflendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada üs genişletme çalışmalarının finansmanını Katar'ın karşılayacağını söylemişti. Üs genişletme çalışmasının yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

El Udeid hava üssünde ABD'nin B-52 bombardıman uçakları ile F-22 jetleri bulunuyor.

ABD, Ortadoğu'da gerçekleştirdiği hava saldırılarının çoğunluğunu bu üsten gerçekleştiriyor.