Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

ABD’den sürpriz Katar kararı!

23 Ağustos 2019 Cuma 10:48
ABD’den sürpriz Katar kararı!

ABD, Ortadoğu'daki en büyük üssü olan Katar'daki "El Udeid" genişletiliyor. Üs genişletme çalışmasının yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacağı öğrenildi.

Amerikan Washington Post gazetesi Katar'daki üssün büyütülmesininin ABD'nin bölgede hem daha kalıcı olacağına hem daha fazla birlikle bölgede varlığını sürdüreceğine işaret ettiğini yazdı.

ABD'li yetkililer üste kalan binlerce askerin geçici konteynırlarda kaldığını 2 yıl içinde üste kalanların modern binalara geçmesinin hedeflendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada üs genişletme çalışmalarının finansmanını Katar'ın karşılayacağını söylemişti. Üs genişletme çalışmasının yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

El Udeid hava üssünde ABD'nin B-52 bombardıman uçakları ile F-22 jetleri bulunuyor.

ABD, Ortadoğu'da gerçekleştirdiği hava saldırılarının çoğunluğunu bu üsten gerçekleştiriyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkçılar gözlerine inanamadı: Oltaya takılan balık şaşırttı
Balıkçılar gözlerine inanamadı: Oltaya takılan balık şaşırttı
Nefes borusundan 10 santimlik çivi çıktı
Nefes borusundan 10 santimlik çivi çıktı
Turistlerin üzerine yıldırım düştü! 3 ölü, 22 yaralı
Turistlerin üzerine yıldırım düştü! 3 ölü, 22 yaralı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim