AB’den aşı patentlerini kaldırmaya yeşil ışık

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın, COVID-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için bu alanda fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını önermesi dünyanın en önemli gündem maddelerinden oldu.

AB liderleri Porto’da konuyu masaya yatırdı. AB Başkanı Charles Michel, "Somut bir öneri masaya konar konmaz bu konuyla ilgilenmeye hazırız” diyerek konuya ılımlı baktıklarını vurguladı.

Ancak Michel, "kısa vadede bunun sihirli bir mermi olduğu" fikrinden şüphe duyduklarını da ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da patent kaldırma önerisinin acil bir durum olduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirtti.

Macron "Acil durum artık daha fazla üretmek ve dayanışmayı artırmaktır" dedi.