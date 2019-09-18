AB’den İsrail’e uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Ürdün Vadisi’nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına onay vermesine tepki gösterildi.

“AB, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu tekrar vurguluyor.” ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail’e bu kapsamdaki tüm faaliyetlerine son verme çağrısı yapıldı.

Yeni yerleşim birimi kararının “ilhak” tartışmalarından sonra geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Olası bir ilhak adımı çok ciddi bir şekilde uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir, iki devletli çözümü zora sokar ve bölge istikrarını tehdit eder.” uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, AB’nin Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacağı kaydedilerek, “AB durumu çok yakından takip etmeye devam edecek ve olası bir ilhak karşısında gerekli adımları atacak. İsrail hükümeti de dahil iki tarafın uluslararası hukuk uyarınca ve sorumlu bir şekilde davranmasını bekliyoruz.” ifadesi kullanıldı.