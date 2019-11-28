AB’den Orta Asya ülkelerinde 28 milyon euro değerinde proje

AB Kazakistan Ofisi’nin düzenlediği konferansa AB’nin Nur Sultan Büyükelçisi Sven Olov Carlson, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko’nun yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan yetkililer katıldı.

Konferansta, Orta Asya ülkelerinin ekonomik gelişmesi, yatırım, ticaret ve hukuk üstünlüğü alanlarında toplam bütçesi 28 milyon euro olan projelerin tanıtımı yapıldı.

AB’nin Nur Sultan Büyükelçisi Carlson, konferans çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgesel düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesinin Orta Asya ülkelerinin mevcut bağlarının, avantajlarının daha iyi kullanılmasını, ortak sorunların çözülmesini ve ekonomik potansiyelinin açılmasını sağlayacağını kaydetti.

Carlson, “Uygulamasına bugün başlayacağımız programlardan çok şey bekliyoruz. Orta Asya ülkelerinin kendi ekonomilerini çeşitlendirme ve rekabet gücünü artırma konusuna ne kadar ciddi yaklaştıklarının farkındayız.” dedi.

AB’nin Orta Asya ülkelerindeki projelerinin, Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından uygulanması bekleniyor.

(BRT/AA