Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

AB’den Türkiye’deki mültecilere 127 milyon euro ek fon

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen nakit yardım programına 127 milyon avro ilave kaynak sağlandığını duyurdu.

06 Ağustos 2019 Salı 16:30
AB’den Türkiye’deki mültecilere 127 milyon euro ek fon

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’deki sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Türkiye’deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart’lara 127 milyon ilave ödenek sağlandığı, yeni finansman ile AB’nin programa toplam katkısının 1 milyar 125 milyon euro’ya ulaştığı kaydedildi.

Türkiye’deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan fona şimdiye kadar 5.6 milyar euro tahsis edildiği aktarılan açıklamada, fon kapsamında 3.5 milyar euro’luk sözleşme imzalandığı ve projelere 2.4 milyar euro’luk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

SUY ile Türkiye’de uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde yaşayan, kamp dışındaki kişilere temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım sağlanıyor. İhtiyaç duyanlar, Kızılaykart aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor. Kart sahibi sığınmacılar, nakit yardım sayesinde en temel ihtiyaçlarını doğrudan temin edebiliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM’den çarpıcı rapor… Siber operasyonlarla 2 milyar dolarlık vurgun!
BM’den çarpıcı rapor… Siber operasyonlarla 2 milyar dolarlık vurgun!
ABD vizesinde yeni düzenleme… O ülkelere gidenler etkilenecek!
ABD vizesinde yeni düzenleme… O ülkelere gidenler etkilenecek!
Güney Kıbrıs’ta İki Nil Virüsü Vakası Tespit Edildi
Güney Kıbrıs’ta İki Nil Virüsü Vakası Tespit Edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim