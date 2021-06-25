Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına Şiddete hapislik
Kadına Şiddete hapislik
Gece kulübünü soydular
Gece kulübünü soydular
Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Çaldığı paraları casinoda yedi
Çaldığı paraları casinoda yedi
Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak
Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün...

AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro için onay

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonunun, Türkiye ile göç mutabakatının uzatılmasına dair 3 milyar euro ek fonu içeren raporunun kabul edildiğini açıkladı.

25 Haziran 2021 Cuma 11:09
302 Okunma
AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro için onay

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluştu.

Zirvenin ilk gününde, Türkiye ile ilişkiler önemli gündem maddelerinden biriydi.

Doğu Akdeniz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Suriyeliler için mali yardım konuları ele alındı.  

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını aktardı.

Merkel, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ilgili çalışmalara devam edeceğini söyledi.

AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro ek fon

Burada AB Komisyonunun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine dair bir rapor verdiğini ve raporun kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar euro ek fon ile ilgili olduğunu duyurdu.

Ankara, Avrupa Birliği’ne 5 yıl önce sözünü verdiği finansmanı sağlamayı geciktirdiği için tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'nin şubat ayında batı sınırlarının açıldığını belirterek göçmenlerin geçişine engel olunmayacağını ifade etmişti. Yunanistan ise buna engel olmaya çalışmıştı.

AB, Türkiye ile ilişkileri ele aldı

Zirve bildirisinde de Türkiye ile iş birliğini geliştiren ilişkilerin AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ve bunun sürdürülmesi gerektiği, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde Türkiye ile yüksek düzeyli diyaloğa işaret edildi. 

Türkiye de çıkarılan engellere ve çifte standarda rağmen AB üyeliğinin hala Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna zaman zaman dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 25.06.2021 17:00
Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyeAngela Merkel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müsilaja rağmen denize girdiler
Müsilaja rağmen denize girdiler
Trump'ın avukatının lisansı askıya alındı
Trump'ın avukatının lisansı askıya alındı
İngiltere Sağlık Bakanı 15 yıllık eşini danışmanıyla aldatıyor iddiası
İngiltere Sağlık Bakanı 15 yıllık eşini danışmanıyla aldatıyor iddiası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim