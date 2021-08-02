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AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı desteği

Avrupa Komisyonu, Türkiye’de devam eden orman yangınlarının ardından yangınlarla müdahaleye destek amacı ile Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağı ve İspanya'dan ise 2 Canadair uçağının Türkiye’ye gönderilmesi için harekete geçti.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:04
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AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı desteği

Türkiye’de devam eden orman yangınlarının ardından Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği aktarıldı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Avrupa Komisyonu anında yanıt olarak, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağı ve İspanya'dan 2 Canadair uçağının harekete geçirilmesine yardımcı oldu” denildi.
Söz konusu yangın söndürme uçaklarının Avrupa sivil koruma varlıkları rescEU'nun bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’nin Türk makamlarıyla düzenli temas halinde olduğu ifade edildi.

“Daha fazla yardım sağlamaya hazırız"
Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic yaptığı açıklamada, "AB, bu çok zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içinde. Yardım sunan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden Türk halkı ve ölümcül yangınlarla mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan ilk cesur müdahale ekiplerinin yanında. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuYangın Söndürme Uçağ
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