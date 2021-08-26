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ABD’li pilotların Afganistan itirafları medyaya sızdı

Afganistan'da 20 yıl kalan ABD, mobil cezaevleri ve sivil katliamlarla tartışılmaya devam ediyor. Operasyonlara katılan Amerikalı pilot ve dron operatörlerinin itirafları sivil katliamları bir kez daha gözler önüne serdi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:30
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ABD’li pilotların Afganistan itirafları medyaya sızdı

ABD'nin Afganistan'ı işgal ettiği 2001'den bu yana cevabı en çok aranan soru ABD, 'Afganistan'a ne getirdi?' oldu. 

Çünkü ABD askerlerinin, terörle mücadele adına yürüttükleri operasyonların çoğu sivil katliamlarla sonuçlandı. Bu katliamlar, operasyonlara katılan bazı Amerikan askerleri tarafından da itiraf edildi.

İtirafa konu olan operasyonlardan bazıları 2019 yılında gerçekleşti. Operasyonlarda görev alan dron operatörlerinin silahsız insanları nasıl öldürdüğünün görüntüleri ve itirafları da var.

ABD’li pilotlar Afganistan’da sivilleri öldürdüklerini itiraf etti

İki pilot ve operatörün itirafının yer aldığı ilk görüntüde "dron saldırıları cezalandırıcıydı, öldürmek için öldürmek" ifadeleri dikkat çekiyor.

Bir diğer itirafçı ise "Yaptıklarımızla bir fark oluşturmadığımız açıktı" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Başka bir itirafta da genç bir Afgan ailesinin kazara öldürülmesinin travmatik sonuçları anlatıldı.

"İki masum insanı öldürdük"

Eski pilotun itirafında "Bugün iki masum insanı öldürdük, ne yazık ki motosikletleriyle hedefimizle aynı kavşağa girdiler" ifadesini kullandı.

2019'da gerçekleştirilen operasyonlarda Pentagon'un kabul ettiğinden daha fazla sivil ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistan
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