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ABD'YE GEÇMEK İSTEYEN 29 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN MEKSİKA'DA GÖZALTINA ALINDI

15 Şubat 2020 Cumartesi 12:52
ABD'YE GEÇMEK İSTEYEN 29 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN MEKSİKA'DA GÖZALTINA ALINDI
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Orta Amerika ülkelerinden hareket ederek yasa dışı yollarla ABD'ye geçmek isteyen yaklaşık 29 bin düzensiz göçmenin geçen ay Meksika'da gözaltına alındığı bildirildi. Meksika Gümrük ve Sınır Koruma  Kurumundan yapılan açıklamada, ABD'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 29 bin 200 göçmenin, ocak ayında güvenlik güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi. 

Açıklamada, bu sayının geçen yıl kasım ayında 32 bin 514, aralıkta ise 32 bin 857 olduğu belirtildi.  Düzensiz göçmenlerin en çok Honduras, El Salvador ve Guatemala uyruklu oldukları vurgulandı. ORTA AMERİKALI GÖÇMENLER, MEKSİKA ÜZERİNDEN ABD'YE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:08
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