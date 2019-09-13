ABD’yi korkutan anket: Baş edemiyorlar

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezli (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre, Alabama, Arkansas, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota ve Batı Virginia’daki yetişkinlerin üçte birinden fazlası aşırı kilolu. Batı Virginia ve Mississippi yüzde 39,5 ile en kötü oranlara sahip.

Yapilan çalışmayla eğitim seviyesi azaldıkça şişmanlık oranlarının arttığını görüldü. 18 ile 24 yaşları arasında obezite oranı yüzde 18,1 iken, 45 ile 54 yaş grubunda bu oran iyice artarak yüzde 36,9 oldu.

Uzmanlar obeziteyi diyabet, felç, kalp krizi ve hatta belirli kanser türleri gibi çeşitli kronik sağlık durumları için bir risk faktörü olarak açıklıyor. Obezite salgınının ele alınmasının yalnızca daha iyi sağlık sonuçlarına yol açmayacağının bunun yanı sıra tıbbi maliyetleri de düşüreceğini söylüyorlar.