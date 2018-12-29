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AB’nin güçlendirilmiş Schengen sistemi yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği'nin (AB) terör ve suçla mücadeleyi artırmayı hedefleyen güçlendirilmiş Schengen Bilgi Sistemi (SIS) yürürlüğe girdi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:59
AB’nin güçlendirilmiş Schengen sistemi yürürlüğe girdi

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni SIS, sınır muhafızlarının giriş çıkışların kontrolünü artırmasına imkan sağlayacak, polis ve kolluk kuvvetlerinin suçlu ve teröristleri yakalamasını destekleyecek ve kayıp çocuk ve kişilerin bulunmasını kolaylaştıracak.

SİSTEM DAHA FAZLA ALARM VERECEK

Güçlendirilmiş SIS, daha fazla alanda alarm verecek. Terör ve suç şüphesi bulunan kişilerin yanı sıra sistem, kaçırılma riski bulunan çocuklar ve kendi güvenliği için seyahat hakkı engellenen savunmasız kişiler (zorunlu evlilik, insan kaçakçılığı şüphesi) için de alarm verebilecek. Schengen bölgesinde bulunan ülkelerde yasa dışı ikamet eden kişiler için de sistem alarma geçerek, bu kişilerin gerekli ülkeye iadesi için süreci hızlandıracak. Aynı zamanda, sisteme Schengen bölgesine girmesi yasaklı kişiler hakkında bilgi girilmesi zorunlu olacak.

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SCHENGEN BİLGİ SİSTEMİ

Schengen Bilgi Sistemi, AB’deki en kapsamlı ve verimli bilişim teknolojisi sistemi olarak değerlendiriliyor. Sadece geçen yıl üye ülkeler tarafından 5,1 milyar kere kullanılan sistemde, halihazırda 76 milyondan fazla kayıtlı veri bulunuyor. Sistem genelikle 26 ülkeli Schengen bölgesinde yasa dışı bulunan, terör ve suç bağlantısı nedeniyle aranan kişilerle kayıp ya da çalınmış eşya ve belgeler için kullanılıyor. AA

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Anahtar Kelimeler:
ABSchengen Sistemi
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