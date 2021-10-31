Acı aile ölen bebeklerini tabutunda bulamadılar

Brezilya'nın Santa Catarina kentinde ölü doğan bebeklerinin tabutunu alan anne ve baba, bebeklerine son kez bakmak için tabutu açtı. Fakat tabuttan bebek yerine giysiler çıktı. Cenaze görevlilerinin neden olduğu karışıklık sebebiyle cenaze 1 gün sonraya ertelenmek zorunda kaldı.

Brezilya'nın Santa Catarina kentindeki Turvo kasabasında ikamet eden ailenin bebekleri Emanuelle Costa Rosa ölü doğdu. Aile üyeleri, ölü doğan bebeklerine bir cenaze töreni hazırladı ve Virmond – Santa Tereza Hastanesi'nden ölen bebeklerinin cansız bedenini aldıklarını zannettiler. Ancak gerçek öyle olmadı.

TABUTU AÇTIKLARINDA ŞAŞIRDILAR

Aileüyeleri, bebeklerini gömmeden önce son bir kez yüzünü görmek için tabutu açtı. Ancak tabutta bebek yerine ölen başka birinin kıyafetleri yer aldı. Dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen olay yüzünden cenaze de ertelenmek zorunda kaldı. Emanuelle Costa Rosa isimli bebek, ertesi gün gömülebildi.

HASTANE, TOPU CENAZE EVİNE ATTI

Brezilya'da cenaze merasimlerini düzenlemek adına ayrı işletmeler görev yapıyor. Hastaneye yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hatanın hastaneden kaynaklı olmadığını ve cenaze evi çalışanının yanlış çantayı aldığını ifade etti. Ancak cenaze evi çalışanları da "Bebeğin cenazesini vermediler" diyerek hastaneyi suçladı.