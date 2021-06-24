Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar
Kapı pencere ne var ne...
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle suçlanıyor
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı

Açlıktan ölmek üzereler

Son 40 yılın en büyük kuraklığıyla mücadele eden Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da kıtlık gitgide büyüyor. Açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan halk, sadece kaktüs meyveleri, ağaç yaprakları ve çekirgeyle beslenebiliyor.

24 Haziran 2021 Perşembe 13:08
42 Okunma
Açlıktan ölmek üzereler

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar, son 40 yılın en büyük kuraklığıyla pençeleşiyor. Ülkede çok sayıda kişi açlıktan ölme tehlikesi altında.

Sadece kaktüs meyveleri, çekirge ve ağaç yapraklarıyla beslenebilen halk, yiyecek bulmak için saatlerce yürümek zorunda kalıyor.

Son 4 ayda, akut kötü beslenenlerin sayısı 2 katına çıktı.  

"HAYATTA KALMAK İÇİN KAKTÜS YAPRAĞI YİYORUZ"

Sadece kendi çocuklarına değil, anneleri ölen 2 çocuğa da bakmak zorunda olan Madagaskar yerlisi 3 çocuk annesi Bole, “Kaktüs yapraklarından başka yiyeceğimiz bir şey yok. Hiçbir şey yok. Onların annesi öldü. Benim de kocam öldü. Ne diyebilirim? Ömrümüz hayatta kalabilmek için kaktüs yaprağı yemekle geçiyor” dedi.

Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, ülkede kuralığın bu kadar artmasını küresel ısınmaya bağladı.

Öte yandan, Dünya Gıda Programı Madagaskar'daki açlık krizine çözüm bulabilmek için yaklaşık 79 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AfrikaMadagaskar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada’da yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu
Kanada’da yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu
Yunan rahipten kezzaplı saldırı: 10 yaralı
Yunan rahipten kezzaplı saldırı: 10 yaralı
Albino ikonlar modacıların gözdesi
Albino ikonlar modacıların gözdesi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim