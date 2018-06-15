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AFAD'dan Sudan'a 10 bin ton buğday yardımı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sudan'a 10 bin ton buğday yardımında bulundu.

15 Haziran 2018 Cuma 09:27
AFAD'dan Sudan'a 10 bin ton buğday yardımı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sudan'a 10 bin ton buğday yardımında bulundu.

Türkiye'den 10 bin ton buğday ile 3 Haziran'da yola çıkan "AILEEN" adlı gemi, Port Sudan Limanı'nda Sudanlı yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde konuşan Port Sudan Eyalet Vali Yardımcısı Ahmed Muhammed Süleyman, "Türkiye yine kardeşliğini gösterdi ve Sudanlı kardeşlerini unutmadı. Sudanlılar da bu yapılan güzellikleri asla unutmayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize gösterdiği bu ilgi hepimizi çok memnun ediyor." dedi.

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Türkiye'nin Hartum Büyükelçi Vekili Osman Batuhan Batu da tarihi köklere dayanan Türkiye-Sudan ilişkilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından ivme kazandığını söyledi.

Batu, "Geçmişten günümüze kardeş ülke Sudan'a sağlıktan eğitime varıncaya kadar birçok yardım gerçekleşti. Son zamanda ise tahıl ve mazot ihtiyacının karşılanması  hedefleniyor. Bu noktada devletimiz dost ülke Sudan'a tekrar elini uzattı. İlk aşamada 10 bin ton buğday gönderdi." diye konuştu.

BUĞDAYLAR 16 EYALETE DAĞITILACAK

AFAD Uluslararası İlişkiler ve İnsani Yardım Grup Başkanı Murat Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın Somali'ye, Arakan'a, Filistin'e olduğu gibi ihtiyaç sahibi Sudan halkına da yardım elini uzattığını vurguladı.

Geminin, 13 günlük yolculuğunun ardından Port Sudan Limanı'na ulaştığını belirten Uyar, "10 bin ton buğday taşıyan gemimiz yapılan işlemlerin ardından Sudanlı yetkililere teslim edildi. Bu buğdaylar, 16 farklı eyalette Sudanlı kardeşlerimize dağıtılacak." ifadelerini kullandı.
Uyar, AFAD'ın insani yardımın yanı sıra dünyanın 56 ülkesinde acil durum ve afet çalışmaları yürüttüğünü sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 15.06.2018 09:30
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