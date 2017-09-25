AFD: "Türkiye Avrupa'nın bir parçası değil"

Almanya'da genel seçimde yüzde 13.3 oy alarak ilk kez Federal Meclis'e (Bundestag) giren aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Avrupa Sözcüsü Dr. Hugh Theodore Bronson BBC Türkçe'ye konuştu.

'TÜRKİYE AVRUPA'NIN BİR PARÇASI DEĞİL'

Bronson, Türkiye'de gazetecilerin ve Alman vatandaşların 'keyfi tutuklamalara maruz kaldığını' söyledi. Bronson, "Türkiye Avrupa'nın parçası değil ama Türkiye ile ilişkilerimiz iyi olmalı" dedi.

Türkiye ile Almanya'nın uzun süredir müttefik olduğunu ama liderler arasında bunun geçerli olmayabileceğini belirten Bronson, "Birçok Alman için şu an sorun Erdoğan ve onun sert rejimi. Erdoğan gazetecileri, öğretmenleri ve avukatları tutuklatıyor. Bu demokratik bir yaklaşım değil" diye konuştu.

AfD sözcüsü, Türkiye'nin gelecekte öneminin daha da artacağını ifade ederken, "Türkiye ile ekonomik ve finansal ilişkilerimiz iyi olmalı" ifadelerini kullandı.