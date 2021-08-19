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Afgan Popstar kargo jetiyle Türkiye’ye kaçtı

Afganistan'ın en ünlü pop yıldızlarından Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından, ABD kargo uçağıyla İstanbul'a kaçtı. Sayeed, o görüntüleri Instagram hesabından yayınladı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 14:49
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Afgan Popstar kargo jetiyle Türkiye’ye kaçtı

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkenin en ünlü pop yıldızlarından Aryana Sayeed, ABD kargo uçağıyla İstanbul’a kaçtı.

Afganistan’ın en ünlü isimlerinden Sayeed, Taliban’ın katı şeriat yasaları uygulama sözünden sonra ülkedeki kadınlar arasında korkunun da artmasıyla Kabil’den uzaklaştı.

Bir dönem Afganistan’ın önde gelen kadın politikacılarından olan Salima Mazari için de idam edebileceğine dair söylentilerin yayılması, ülkede özellikle kadınlar arasındaki endişeyi artırıyor.

‘O SES’ YARIŞMASINDA JÜRİYDİ

Afganistan’ın ‘O Ses’ (The Voice) yarışmasında jüri üyeliği yapan Sayeed’in çarşamba günü ABD kargo uçağıyla ülkeden kaçtığı öğrenildi. Aryana Sayeed ve erkek arkadaşı Amerikan C-17 askeri kargo uçağıyla Doha’ya kaçtı. Ünlü popçu kargo uçağının içindeki o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

36 yaşında ve 1.3 milyon Instagram takipçisine sahip Sayeed, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İyiyim ve hayattayım ve korkunç geçen gecelerden sonra Katar’a ulaştım ve İstanbul’a dönüş uçağımı bekliyorum” dedi.

Sayeed’in buradan İstanbul’a geçtiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Aryana SayeedAfgan Popstar
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