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Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü. Çıkan çatışmada 5 polis memuru hayatını kaybetti...

09 Ocak 2018 Salı 17:14
Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü
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Afganistan'ın kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ üyesi 22 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Kunar vilayeti Emniyet Sözcüsü Ferit Dehkan, DEAŞ üyelerinin Sokai bölgesinde güvenlik kontrol noktasına saldırı düzenlediğini belirtti.

Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 22 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ve 32'sinin yaralandığını kaydeden Dehkan, saldırıda 5 polis memurunun da hayatını kaybettiğini söyledi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan kentine bağlı Derzab ilçesinde geçen hafta yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 26 kişi öldürülmüştü.

DEAŞ, yaklaşık bir yıldır Cüzcan'ın Derzab ve Kuş Tepe ilçelerinde terör faaliyetleri yürütüyor.

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