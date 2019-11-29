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Afganistan'da barış umudu yeniden yeşerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz Afganistan ziyaretinde Taliban ile görüşmelerin tekrar başladığını açıklaması, barış görüşmelerinde somut sonuç alma umudunu da beraberinde getirdi. facebookta paylaş

29 Kasım 2019 Cuma 11:53
Afganistan'da barış umudu yeniden yeşerdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Başkanlığı döneminde Afganistan'a ilk ziyaretini gerçekleştiren Trımp, ülkedeki Amerikan askerleri ile biraraya geldi. 

Bagram Hava Üssü'nde görev yapan askerleri ziyaret eden Trump'a Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de eşlik etti. 

Talibanla görüşmeler tekrar başladı

ABD Başkanı, 18 yıldır çatışmalar, terör saldırıları, kan ve gözyaşları ile anılan ülkede barış umudunun canlandığı mesajını verdi.

Trump Taliban ile görüşmelere yeniden başlandığını belirterek, "Bir anlaşmaya varana ya da kesin bir zafer elde edene kadar Afganistan'da kalacağız. Taliban bir anlaşmaya varmak istiyor ve biz de onlarla görüşüyoruz, ateşkes olması gerektiğini söylüyoruz. Ne olduğunu göreceğiz ama büyük ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.

ABD, asker sayısını düşürmek istiyor

Trump, Afganistan'daki Amerikan askeri sayısını 8 bin 600'e indirmek istediklerini de belirtti.

Ülkede binlerce NATO askerinin yanı sıra 13 bin Amerikan askeri bulunuyor. 

Trump'ın bu ziyareti, ABD-Taliban barış görüşmelerinde somut sonuç alma umudunu da beraberinde getirdi.

Afganistan'da eylül ayında bir Amerikan askeri öldürülmesi üzerine Trump, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Taliban liderleriyle yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmiş, Taliban'la yaklaşık bir yıldır sürdürülen müzakerelere son verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Anahtar Kelimeler:
AfganistanBarışHaberKıbrıs
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