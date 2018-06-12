Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95627
ALTIN
189.848
DOLAR
4.5495
STERLİN
6.0853
EURO
5.3637
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 26 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetinin Mukur ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

12 Haziran 2018 Salı 16:18
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 26 yaralı

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, saldırganın, bomba yüklü araçla Mukur ilçe kaymakamlık binasını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, ilçe kaymakamının da aralarında bulunduğu 26 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

banner39
ATEŞKES KARARI

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini bildirmişti.

Taliban ise Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı. 

Afgan hükümeti tarafından alınan ateşkes kararı bugünden itibaren başlıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar
UAEA'dan Kim-Trump zirvesi açıklaması
UAEA'dan Kim-Trump zirvesi açıklaması
Vietnam da tükürükle HIV testi uygulaması başlayacak
Vietnam da tükürükle HIV testi uygulaması başlayacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim