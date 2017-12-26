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Afganistan'da bombalı saldırı: 6 polis öldü

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Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.

26 Aralık 2017 Salı 16:03
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 polis öldü
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Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand'ın Marca ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sınır polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zuvak, 6 polisin de yaralandığını belirtti.

Marca'da düzenlenen operasyonda 10 Taliban üyesinin öldürüldüğüne işaret eden Zuvak, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Marca'da iki gün önce düzenlenen saldırıda da 7 sivil hayatını kaybetmişti.

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