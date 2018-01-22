Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü!

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen bombalı saldırıda 8 sivilin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, dün akşam AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'ın Gulran ilçesine bağlı Alaf köyünde, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizadeh, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Velizadeh, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.