Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili belirsizlik hala sürüyor

Taliban'ın 2001'de hükümetten düşmesinin ardından 4'üncüsü 28 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanı seçiminin barış anlaşması nedeniyle yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Ülkede seçime sayılı günler kalmasına rağmen başkent Kabil başta olmak üzere başka vilayetlerde de seçim havası beklendiği gibi yaşanmıyor.

Çeşitli nedenlerle daha önce de üç kez ertelenen seçimin yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmezken, halk her şeyden çok barış görüşmelerinin olumlu sonuç vermesini bekliyor.

Ülkedeki havaya rağmen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise yaptığı her konuşmada seçimin belirlenen tarihte düzenleneceğini vurguluyor.

- Seçim kampanyaları çok az yapılıyor

Afganistan Şeffaf Seçim Gözlemci Kurumunun raporuna göre, adaylar 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre daha az seçim kampanyası yürütüyor.

Adayların henüz açıkça seçim vaatlerini halkla paylaşmadığı belirtilen raporda, adaylardan çoğunun miting dahi düzenlemediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı adaylarından Muhammed İbrahim Alokzay'ın seçim ofisi yetkililerinden Muhammed Ekber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin yaklaşmasına rağmen şu ana kadar sadece üç miting düzenlediklerini söyledi.

Seçimin yapılıp yapılmayacağını bilmediklerini ifade eden Ekber, ''Barış olursa seçim ertelenir düşüncesiyle seçim kampanyası yapma gereği duymadık." ifadesini kullandı.

Öte yandan geçen haftalarda açıklama yapan ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, "Afganistan'da yakında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi de görüşmeleri devam eden barış da önemlidir ancak ABD için barış konusu önceliklidir." demişti.

SEÇİM MALZEMELERİ VİLAYETLERE ULAŞTIRILAMADI

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonundan alınan bilgiye göre, ülke genelindeki vilayetlerin yarıdan fazlasına henüz seçim malzemesi ulaştırılamadı.

Güvenlik nedeniyle kara yoluyla sevkiyatı mümkün olmayan seçim malzemeleri çoğu bölgeye hava yoluyla ulaştırılıyor.

Ülke genelinde 7 bin 383 merkezde oy kullanılacağı belirtilirken, yetkililer, 5 bin 388 sandığın güvenliğinin sağlanabileceğini açıkladı. Yaklaşık 2 bin merkezde seçmenin Taliban örgütü gibi silahlı yapıların tehdidi altında oy kullanamayacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Gani ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu 18 aday arasındaki diğer iddialı isimler ise Hizb-i İslami lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer ve Rahmetullah Nebil.

GÜVENLİK SORUNU

Az da olsa seçim atmosferinin hissedildiği ülkede Taliban da saldırılarını artırdı.

Taliban militanları, geçen günlerde ülkenin kuzeyindeki stratejik konuma sahip Kunduz vilayetine toplu saldırı gerçekleştirmişti. Taliban'ın vilayet merkezinde güvenlik güçlerini hedef alarak düzenlediği iki ayrı intihar saldırısında 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan militanlar, Kunduz'a komşu Bağlan vilayetine de Kunduz'dan bir gün sonra saldırmış ancak Afgan güvenlik güçleri, Taliban militanlarının her iki kente gerçekleştirdiği saldırıları da püskürtmeyi başarmıştı.

Afganistan İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, ülkenin Tahar, Belh, Bağlan, Kunduz, Faryab, Badahşan, Farh ve Herat vilayetleri başta olmak üzere 12 vilayette Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Taliban, 2001'de ABD'nin Afganistan'ı işgalinden bugüne kadar en fazla ülke toprağını kontrol altında tutuyor.