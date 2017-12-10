Afganistan'da DEAŞ polis karakoluna saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'ın doğusundaki Nuristan kentinin Vama ilçesinde polis karakoluna saldırması üzerine çıkan çatışmada üç polis yaşamını yitirdi, 12 örgüt mensubu öldürüldü.
Nuristan Emniyet Amiri Gulam Faruk Nuristani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin Vama'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada üç emniyet görevlisinin hayatını kaybettiğini, ikisinin yaralandığını dile getiren Nuristani, 12 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 18'inin yaralandığını kaydetti.
Nuristani, DEAŞ'ın ilk kez Nuristan'da da faaliyette olduğunun görüldüğünü söyledi.