Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
Obez çift birlikte 200 kilo verdi
Obez çift birlikte 200 kilo...
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...

Afganistan'da DEAŞ polis karakoluna saldırdı

Nuristan Emniyet Amiri Gulam Faruk Nuristani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin Vama'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

10 Aralık 2017 Pazar 16:37
Afganistan'da DEAŞ polis karakoluna saldırdı
banner10

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'ın doğusundaki Nuristan kentinin Vama ilçesinde polis karakoluna saldırması üzerine çıkan çatışmada üç polis yaşamını yitirdi, 12 örgüt mensubu öldürüldü.

Nuristan Emniyet Amiri Gulam Faruk Nuristani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin Vama'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada üç emniyet görevlisinin hayatını kaybettiğini, ikisinin yaralandığını dile getiren Nuristani, 12 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 18'inin yaralandığını kaydetti.

Nuristani, DEAŞ'ın ilk kez Nuristan'da da faaliyette olduğunun görüldüğünü söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Obez çift birlikte 200 kilo verdi
Obez çift birlikte 200 kilo verdi
Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki yaralı sayısı 231'e yükseldi!
Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki yaralı sayısı 231'e yükseldi!
Yüksek hızlı tren yolda kaldı
Yüksek hızlı tren yolda kaldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim