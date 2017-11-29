Afganistan'da DEAŞ polis karakoluna saldırdı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyelerince polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada bir asker ve bir sivil hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü MuhammadRezaGafuri, AA muhabirine, DEAŞ üyelerinin Derzab'ın Batu bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Yaklaşık iki saat süren çatışmada iki DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Gafuri, ayrıca bir sivil ile bir askerin de yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gafuri, çatışma sonucu 2 sivilin de yaralandığını kaydetti.