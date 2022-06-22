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Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden korkunç haberler gelmeye başladı. İlk belirmelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, ölü sayısının 255'e yükseldiği, en az 155 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:58
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Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü var
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Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 255 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi ise yaralandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan'daki depremin büyüklüğünü önce 6.1 olarak açıklarken, daha sonra 5.9 olarak güncelledi. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

BİRÇOK YERDE HİSSEDİLDİ

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, son gelen bilgilere göre ölü sayısının 255'e yükseldiği belirtildi.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban hükümeti sözcü yardımcısı Bilal Karimi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda depreme ilişkin bilgi verdi.

Karimi açıklamasında, "Paktika eyaletinin dört ilçesinde şiddetli bir deprem sarsıldı, yüzlerce vatandaşımız öldü ve yaralandı ve düzinelerce ev yıkıldı. Daha fazla felaketi önlemek için tüm yardım kuruluşlarını bölgeye derhal ekip göndermeye çağırıyoruz." dedi.

Son Güncelleme: 22.06.2022 11:02
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