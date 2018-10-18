Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98926
ALTIN
218.567
DOLAR
5.5528
STERLİN
7.2665
EURO
6.3955
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Sağlıklı ve güçlü kemikler için ne yapmalı?
Sağlıklı ve güçlü kemikler için...
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Dünyanın en zengin adamının hayali
Dünyanın en zengin adamının hayali
banner40

Afganistan'da genel seçim için hazırlıklar tamamlandı

Afganistan'da 20 Ekim'de yapılacak milletvekili genel seçimleri kapsamında seçim kampanyası yasakları başlarken, seçime yönelik tüm hazırlıklar da tamamlandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:10
Afganistan'da genel seçim için hazırlıklar tamamlandı

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Sayed Hafizullah Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünden itibaren seçim kampanyalarının yasaklandığını söyledi.

Adayların özellikle seçim merkezleri yakınındaki posterlerini kaldırmadığı takdirde 5 bin ila 15 bin Afgani parayla (367 TL ila bin 102 TL) cezalandırılacağını aktaran Haşimi, seçim kampanyalarının şu ana kadar çok iyi sürdüğünün altını çizdi.

Bunu yanında gerekli teknik malzemelerin seçim merkezlerine gönderildiğini dile getiren Haşimi, ''Seçimle ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı.'' dedi.
 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
Eğitim Bakanlığı, okullarda oy kullanılacağı için seçim bitene kadar okulların tatil edildiğini açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Bermek, seçimin güvenliğini sağlamak için önlemlerin arttırıldığını söyledi.

Ülke genelinde görev yapacak 54 bin güvenlik görevlisinin mesaiye başladığını aktaran Bermek, ''Böyle bir durumda halka da görev düşüyor. Seçim öncesi veya seçim günü şüphelendikleri her şey için güvenlik güçlerini bilgilendirsinler. Böylece olası eylemleri hep birlikte önlemiş olalım.'' diye konuştu.
 

 AFGANİSTAN'DA MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
Afganistan'da 20 Ekim'de milletvekilliği seçimi yapılacak. Seçim Komisyonu kayıtlarına göre seçimlerde, 417'si kadın toplam 2 bin 565 milletvekili adayı yarışacak.

Komisyon, ülke genelinde 5 bin 100 seçim merkezinde 21 bin sandık kurulacağını duyurdu. Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde sandık kurulmayacak.

Ülkede 2015'te yapılması planlanan seçim, Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kararıyla ertelenmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AfganistanGenel SeçimHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tazmanya'da 58 penguen ölüsü bulundu
Tazmanya'da 58 penguen ölüsü bulundu
Kolombiya’da eğitim bütçesi protestoları sürüyor
Kolombiya’da eğitim bütçesi protestoları sürüyor
Hindistan'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 10 kişi öldü
Hindistan'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 10 kişi öldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim