Afganistan'da helikopter düştü: 3 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir helikopter teknik arıza nedeniyle düştü. İlk gelen bilgilere göre helikopterin yabancı pilotuyla 2 Afgan askeri hayatını kaybetti. Afganistan ordu sözcüsü, NATO için çalışan yabancı şirkete ait bir helikopterin kalktıktan kısa süre sonra yere çakıldığını söyledi.



Düşmesinin hemen ardından helikopterde yangın çıktığını ifade eden Afgan sözcü, kazada helikopterdekilerden 3'ünün kurtarıldığını ve 7 güvenlik görevlisinin akıbetinin henüz bilinmediğini belirtti.



Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.