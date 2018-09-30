Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

Afganistan'da helikopter düştü

30 Eylül 2018 Pazar 11:32
Afganistan'da helikopter düştü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınındaki Pervan vilayetinde Afgan Özel Kuvvetlerini taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şahkar, Afgan Özel Kuvvetlerini taşıyan helikopterin, Pervan'ın Koh Safi ilçesine bağlı Mandi Kul köyünde düştüğünü söyledi.

Kazada, helikopterde asker ve polisten oluşan 8 güvenlik görevlisinden kaçının öldüğü veya yaralandığına ilişkin net bilgiye henüz sahip olmadıklarını ifade eden Şahkar, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

Taliban ise helikopterin örgüt tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Yaklaşık iki hafta önce ülkenin batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopter düşmüştü.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev projeyi başlattı
Dev projeyi başlattı
Yunanistan zorba  ile mücadele ediyor
Yunanistan zorba  ile mücadele ediyor
Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aşık olduk!
Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aşık olduk!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim