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Afganistan'da korkunç saldırı: En az 32 kişi yaşamını yitirdi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:09
Afganistan'da korkunç saldırı: En az 32 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 32 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
SaldırıHaberKKTC
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