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Afganistan'da oje süren kadınların parmağı kesilecek

Afganistan’da Taliban’ın yeniden yönetimine geri dönmesi, bu ülke kadınlarının son 20 yılda elde ettikleri kazanımları kaybetme korkusuna yol açarken ülkeden de kan donduran olaylar duyulmaya başladı. Taliban birkaç gün önce burka giymediği için bir kadını sokak ortasında infaz etmiş, sonraki günlerde de yine bir kadın kötü yemek pişirdiği gerekçesiyle diri diri yakılmıştı. The Sun gazetesinde yer alan bilgiye göre ise tırnakları ojeli olan kadınların parmaklarının kesileceği öne sürüldü.

24 Ağustos 2021 Salı 08:53
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Afganistan'da oje süren kadınların parmağı kesilecek

Taliban yönetiminin, “Afganistan’da barış içinde yeni bir dönem yaşanacağı” vaadinde bulunmasına rağmen geçmiş dönemde yaşanan kötü tecrübeler ve özellikle kadın hakları konusunda elde edilen kazanımların geri gideceği kaygısı ciddi bir şekilde ağır basıyor. Vücudu tamamen kapatan giysi olan burkaya yönelik talebin ülkede artması bu korkunun gerçeğe dönüşmesinin adeta yansıması olarak görülüyor.

AFGAN GENÇLER KIRBAÇLANDI

Bununla birlikte ülkede her geçen gün kan donduran olaylar yaşanıyor. The Telegraph tarafından bildirilen, geniş çapta paylaşılan bir Facebook gönderisinde bir Afgan genç, kendisinin ve bir grup arkadaşının tişört ve kot pantolon giydikleri gerekçesiyle sokakta dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarını öne sürdü.

OJELİ KADINLARIN PARMAĞI KESİLECEK

The Sun gazetesi'ne göre ise, ülkenin güneyindeki Kandahar kentinde kadınlar tırnaklarına oje sürerse parmaklarının kesileceği tehlikesiyle karşı karşıya.

Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen Takhar vilayetinde bir kadını burka giymediği için infaz etmiş, bir kadını ise kötü yemek yaptığı gerekçesiyle ateşe atmışlardı.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanKadınTaliban
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