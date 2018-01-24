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Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı

Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı...

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:19
Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın) ofisini hedef alan intihar saldırısında 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada Celalabad kentindeki ofisi hedef alan 4 saldırgandan birisinin üzerindeki bombayı girişte patlattığını, diğer 3'ünün içeri girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını kaydeden Hogyani, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın devam ettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, saldırganların ağır silahlar kullandığını ve ofisten alevler yükseldiğini söyledi.

Ofisin olduğu bölgeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da iki gün önce başkent Kabil'deki İnternational Oteli'ne düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü yabancı 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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