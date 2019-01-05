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Afganistan'da sınır karakoluna taliban saldırısı: 7 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü. 

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:45
Afganistan'da sınır karakoluna taliban saldırısı: 7 ölü

Kandahar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Espin Buldak'ın Nave bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığı bildirildi.

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Saldırıda 7 sınır polisinin hayatını kaybettiği, 4 sınır polisinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

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AfganistanSınır KarakoluTaliban SaldırısıHaber
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