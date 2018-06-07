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Afganistan'da son 9 yılda 23 binden fazla sivil öldü

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Semer, ülkedeki şiddet olaylarında son 9 yılda 23 bin 130 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:16
Afganistan'da son 9 yılda 23 binden fazla sivil öldü

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sima Semer, ülkedeki şiddet olaylarında son 9 yılda 23 bin 130 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Semer, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, komisyon olarak yaptıkları araştırma sonucu sivil ölümlerinin yüzde 69,8'inden terör örgütlerinin sorumlu olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Ayrıca çeşitli saldırılar ve çatışmalar sonucu son 9 yılda 40 bin 974 kişinin yaralandığını ifade eden Semer, kayıp rakamlarının yüzde 7,5'ini kadınlar, yüzde 17,9'unu ise çocukların oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Semer, hükümet yetkililerinin savaş kurbanlarının davalarına ciddiyetle bakmadığı değerlendirmesinde bulunarak, mağdurların haklarının korunması için kanun çıkartılması gerektiğinin altını çizdi.

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